Des trottinettes électriques en libre-service disponibles à Perpignan et au Barcarès

Des trottinettes électriques en libre-service sont désormais disponibles dans deux villes des Pyrénées-Orientales depuis ce 1er juillet. Perpignan et le Barcarès ont sélectionné l'entreprise Wind pour installer ces véhicules dans les deux communes.

Depuis ce mercredi 1er juillet, les trottinettes électriques en libre-service de la marque Wind sont disponibles dans deux villes des Pyrénées-Orientales : à Perpignan et au Barcarès. En tout, 300 engins vont être déployés sur les deux commune et disponibles via une application mobile.

Comment ça marche ?

Ce service de location est disponible via l'application Wind du nom de la société Berlinoise basée à Barcelone qui a remporté l'appel d'offre. Grâce à votre téléphone, vous pouvez géolocaliser votre deux-roues électrique dans la ville grâce à une carte. La distance et l'autonomie restante sont alors affichées ainsi que le tarif : un euro pour déverrouiller la trottinette et 20 centimes d'euro la minute.

Une fois votre numéro de téléphone et votre carte bleu renseignés, il faut scanne un QR Code (prendre en photo le dessin visible sur le guidon) pour allumer la trottinette.

Pourquoi les Pyrénées-Orientales ?

D'après Arthur Rollin, directeur des opérations en Europe le choix des Pyrénées-Orientales n'est pas anodin : "ce sont deux villes avec un fort potentiel. Déjà parce qu'il fait beau et que les trottinettes peuvent rester dehors plus facilement. Puis ensuite parce qu'il y a beaucoup de touristes l'été".

Et la crise sanitaire dans tout ça ?

Avec la crise sanitaire qui touche le pays, l'entreprise Wind est obligée de revoir ses règles sanitaires. Sur l'application, les utilisateurs reçoivent des conseils. De plus, les équipes en charge de l'entretien des trottinettes, les désinfectent lors de chaque intervention (réparation, recharge de la batterie, etc.)