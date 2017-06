Des usagers de la ligne Tours-Orléans-Tours protestent contre les nouveaux horaires

Des changements d'horaires sont prévus sur la ligne TER Tours-Orléans-Tours à partir du 2 juillet, jour du lancement de la LGV, la Ligne à grande vitesse Paris-Tours-Bordeaux. Des usagers, habitués à faire la navette quotidiennement pour leur travail, interpellent les élus

Dans un mois jour pour jour, le dimanche 2 juillet, la LGV entre Paris et Tours sera officiellement lancée. Parmi les conséquences de cette mise sur rails : les horaires de certains trains vont être modifiés pour se calquer sur la Ligne à grande vitesse Paris-Tours-Bordeaux. Le TER Tours-Orléans-Tours est concerné : des usagers de la ligne viennent d'interpeller les élus.

Les usagers ont envoyé des lettres à tous les maires des communes traversées par la ligne : au maire de Blois, à celui d'Onzain, d'Amboise, de Montlouis et de Saint-Pierre-des-Corps mais aussi au président de la région Centre-Val-de-Loire François Bonneau, aux députés et aux candidats aux législatives. Leur train du matin de 7 heures 40 au départ de Tours va être décalé de dix minutes à partir du mois prochain. Il partira à 7 heures 45.

Les usagers lancent une pétition

Dix minutes, sur le papier, ça peut paraître dérisoire mais pour ce père de famille, qui habite à Tours et qui travaille à l'hôpital de Blois, c'est déjà énorme : "Ça change de un : l'heure de lever et l'organisation familiale, notamment par rapport à la garde des enfants. Et de deux : l'heure d'arrivée sur place. Dix minutes plus tôt par rapport à l'organisation de notre travail. Typiquement, je travaille dans un service hospitalier et à cette heure-là, l'activité n'est pas forcément". D'après la SNCF, ce changement répondrait à une demande de certains usagers. "Nous n'avons rien demandé", rétorque Philippe.

Avec ce nouveau train, si un jour j'ai un imprévu, je serai obligée d'aller travailler en voiture", déplore Sophie, une usagère de la ligne Tours-Orléans-Tours

Sophie aussi va devoir se réorganiser. Cette mère de famille prend le train tous les matins à Amboise pour aller à travailler à Blois. Elle regrette de n'avoir été ni consultée, ni prévenue : "Pour que les gens puissent prendre le train quotidiennement, il faut que les horaires correspondent à leur travail. Là ce n'est plus le cas. Sur cette ligne, nous sommes beaucoup de jeunes actifs habitués à prendre le train... Nous n'avons pas du tout envie de prendre la voiture."

Des changements sont aussi prévus sur le train Interloire, entre Orléans et Nantes. Des arrêts devraient être supprimés à Beaugency et Amboise à partir de début septembre sur certains trains. Philippe, Sophie et d'autres usagers viennent de lancer une pétition contre ces nouveaux horaires : elle a déjà recueilli plus de 150 signatures.