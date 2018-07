Nice, France

C'est un mouvement spontané ! Des usagers de la SNCF excédés par les retards des TER et surtout par la trop petite dimension des trains desservant Monaco, ont décidé ce vendredi matin de bloquer la circulation SNCF en gare de Nice-Riquier. Pour ce faire, ils sont alors, après une rapide concertation, descendus sur les rails et ont bloqué deux TER qui étaient à ce moment là à quai. Pendant 2 heures et demi, une cinquantaine d'usagers sont restés sous le soleil demandant des trains plus grands, climatisés et à l'heure. "Tout les matins on est entassé comme des boeufs, explique Alem, salariée à Monaco. C'est inadmissible au vu de l'abonnement qu'on paye tous les mois". La direction de la SNCF est venue à leur rencontre afin de discuter et leur a promis contre la levée du blocage un TER vide dans les minutes suivantes. Les manifestants ont levé le barrage vers 11 heures et préviennent qu'ils recommenceront leur opération si la SNCF n'améliore pas cette dessert.