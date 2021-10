Des usagers du RER B bloqués trois heures sur les voies en pleine nuit

La circulation du RER B a été fortement perturbée dans la nuit de samedi à dimanche, suite à plusieurs incidents, aux alentours de 22h30. Des branchages sont tombés sur une caténaire indique la RATP suite au fort coup de vent et aux pluies qui ont balayé l'Île-de-France. Le trafic a été totalement interrompu entre Aulnay-sous-Bois et Châtelet-les-Halles jusqu'à la fin de service.

Des passagers bloqués 3 heures

Au moins un train s'est retrouvé arrêté en pleines voies, peu avant La Plaine Stade de France. "Je suis restée bloquée dans le train de 22h30 environ jusqu'à 1 heure et demi du matin, lâche Laetitia, montée à bord à la station Le Bourget. On a fini par être évacués, on a dû marcher sur les voies jusqu'à la gare, c'était très compliqué comme j'étais en talons."

Une fois arrivés en gare, à Saint-Denis, les voyageurs se sont alors retrouvés sans solution selon elle. Malgré la Nuit Blanche organisée en Ile-de-France, le plan de transport n'a pas été modifié cette année, et les RER ne passent plus en temps normal après 0h40 à cette station.

"On n'a eu aucune information, on était livrés à nous-mêmes, s'énerve Laetitia. Il y avait quelques agents sur le quai, mais aucun n'a su nous renseigner. _Il n'y avait aucune aide proposée, aucune navette_." Elle a fini par attendre plus d'une heure pour trouver un taxi, avec d'autres voyageurs en difficulté. D'autres naufragés de la nuit ont également fait part de leur énervement sur les réseaux sociaux.

