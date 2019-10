Des usagers du train de plus en plus seuls dans les gares de Côte-d'Or

Dijon, France

Les gares de Montbard et Beaune font partie des gares de Côte-d'Or dont les horaires de guichets évoluent. A Beaune, on est passé depuis le 1er octobre dernier à une ouverture de 7H30 à 19H. En dehors de ces horaires, il ne reste plus que les automates. Même chose le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Une borne d'achat de billet en gare de Genlis © Radio France - Christophe Tourné

A Montbard, le service communication de la SNCF expliquait cet été que l'amplitude horaire doit changer à compter de cette fin du mois d'octobre. Les guichets resteront ouverts du lundi au vendredi sans interruption, de 11 heures à 18 h 15, mais seront fermés les samedis, dimanches et jours fériés.

Porte close l'après-midi en gare de Genlis © Radio France - Christophe Tourné

Des usagers bien seuls

A Genlis, les usagers du train ont du s'adapter à cette réduction des horaires d'ouvertures depuis un an. Mais cela ne se fait pas sans mal. La gare n'accueille ses clients que de "manière physique" en matinée. Les nouveaux horaires ne correspondent pas forcément avec ceux des voyageurs. "Soit les guichets sont fermés, soit les machines ne marchent pas" explique une jeune femme, ce que confirme une autre dame expliquant qu'il est parfois impossible d'acheter son billet et cela fini par une amende dans le train en cas de contrôle.

Des usagers qui vivent plus ou moins difficilement les réductions d'horaires Copier

Franck prend régulièrement le train entre Genlis et Dijon. Il est d'une génération qui sait se servir des nouveaux moyens techniques, comme les smartphones ou les bornes automatiques. Encore faut il que cela fonctionne, où qu'on ait une carte de crédit sur soi. Sinon, l'amende n'est pas loin !

Le témoignage de Franck Copier

Une gare de Genlis qui donnerait presque l'air désaffectée © Radio France - Christophe Tourné

D'autres guichets condamnés

Ailleurs en Bourgogne, les guichets d'Avallon, dans l'Yonne, ou encore de Digoin et de Louhans, en Saône-et-Loire, devraient disparaître. Ce qui va poser de gros problèmes explique Cédric Journeau, le président régional de la FNAUT, la fédération nationale des usagers des transports. "A moins de faire 45 ou 50 km en voiture pour aller chercher un ticket, cela va devenir compliqué pour les usagers de la Bresse" regrette ainsi Cédric Journeau.

Cédric Journeau, président régional de la FNAUT Copier

Une journée de sensibilisation dans les gares

Pour dénoncer ces restrictions qui pénalisent les voyageurs de la SNCF, la CFDT Cheminots de Bourgogne - Franche-Comté organise une journée de sensibilisation ce mercredi 16 octobre en gare de Besançon et de Dijon. Les usagers seront invités à signer une pétition pour que la SNCF revoit ses dispositions.