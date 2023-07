Des vélos électriques en libre-service arrivent à Biot

Il sera possible, dès ce mardi 18 juillet, de se déplacer en vélo électrique à Biot. La commune est étendue, entre les quartiers Tamarin, Castagné, Saint-Julien et la vieille ville. Cela permettra aux habitants de naviguer plus facilement dans leur commune.

55 vélos électriques disponibles dès mardi

Ces 55 deux-roues seront en libre-service, sans station ni borne. Cette flotte s'ajoute à celles des communes environnantes : Antibes, Villeneuve-Loubet, Valbonne et Vallauris en disposent déjà.