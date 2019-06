Des vélos électriques en location pour les habitants du Grand Besançon

Besançon

Les inscriptions sont ouvertes en ligne depuis ce jeudi: les 50 premiers vélos à assistance électriques (VAE) du service "Ginko Vélo" vont circuler dans le Grand Besançon d'ici la fin juin. 250 vélos supplémentaires seront disponibles fin août. Des vélos conçus spécialement par l'entreprise bisontine Proxy Cycles, un produit confortable et solide avec 8 vitesses, 4 niveaux d'assistance, un moteur dans le pédalier, une autonomie de 80 à 100 km, un antivol intégré.

Les vélos seront proposé à tout habitant du Grand Besançon âgé de 15 ans ou plus, pour une location sur la durée: le locataire conserve son vélo chez lui et en assure l'entretien courant, une révision obligatoire et gratuite est prévue tous les six mois. Les tarifs sont de 50 euros pour une durée d'un mois, 100 euros pour trois mois et 240 euros pour un an. Mais les titulaires d'un abonnement mensuel ou annuel au réseau Ginko bénéficient du demi tarif, ce qui ramène la location annuelle à 120 euros.

Le Grand Besançon s'attend à faire face à une forte demande, or 50 vélos seulement seront disponibles dans un premier temps fin juin. 35 d'entre eux seront attribués par tirage au sort aux personnes qui se seront inscrites sur le site de Ginko.

Les 15 autres vélos sont réservés à des habitants des communes de la périphérie, et présentés lors de démonstrations selon le planning suivant :

. Montferrand-le-Chateau (Carrefour Contact), mercredi 12 juin de 15h30 à 18h30

. Saône (Casino), vendredi 21 juin de 15h30 à 18h30

. Saint-Vit (Super U), vendredi 28 juin de 15h30 à 18h30

. Pugey (marché), samedi 29 juin de 8h00 à 12h00

. Devecey (Super U), vendredi 5 juillet de 15h30 à 18h30

. Thise (marché), samedi 6 juillet de 8h30 à 12h00

A chacun de ces rendez-vous, les deux premières personnes qui se déclareront intéressées se verront attribuer un vélo. Il faudra ensuite attendre fin août pour espérer louer l'un des 250 vélos supplémentaires qui seront disponibles.