Des vélos électriques mis à disposition gratuitement à Villefranche-de-Lauragais

Des VAE, des Vélos à Assistance Électrique, sont actuellement disponibles à Villefranche-de-Lauragais cet été ! Cette initiative émane du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du pays Lauragais, à laquelle la commune a répondu favorablement pour encourager les habitants à laisser leurs voitures au garage.

Sur réservation seulement

Cette expérimentation devrait se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Au total, trois vélos sont accessibles au sein de la commune du Lauragais. Afin de réserver un créneau, il est indispensable de s'inscrire sur le site internet de la commune. "Durant cet été, les réservations sont appliquées pour une semaine, afin de permettre une rotation plus importante, étant donné que nous avons déjà enregistré 22 réservations. Cependant, à l'avenir, la durée de réservation sera portée à deux semaines," explique Christine Bignon, conseillère municipale en charge de l'environnement et de la transition énergétique.

L'atelier de la commune met à disposition deux vélos de ville et un vélo tout-terrain. Patrice Scapin, le nouveau responsable des services techniques de la Ville, précise : "La location inclut l'ensemble du matériel nécessaire, comme le casque, le support pour enfants, un cadenas et les outils d'entretien du deux-roues." Les utilisateurs doivent se rendre sur place, le mardi, pour récupérer leur réservation. Cette location est gratuite pour les usagers, et elle est rendue possible pour la commune grâce au financement de l'expérimentation par le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural du pays Lauragais.

Si l'expérience est concluante, la commune pourrait envisager l'installation de bornes, pour faciliter les réservations.