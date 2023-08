Des vélos et des voitures électriques bientôt en libre-service dans l'agglo de Périgueux

Deux voitures électriques de type Zoé seront à disposition à Vergt et à Sorges. Photo d'illustration

Périmouv agrandit son parc de vélos électriques. L'agence pour la mobilité en achète 20 pour les mettre à disposition des habitants ou des visiteurs. Deux voitures électriques ont également été achetées pour permettre aux habitants de Vergt et de Sorges de se déplacer. Un investissement qui s'élève à 160.000 euros pour Périmouv qui veut faciliter les déplacements "propres".

ⓘ Publicité

20 vélos électriques en libre-service

À partir de la rentrée, et du lundi 4 septembre, dix vélos électriques pourront être loués à l'heure à la gare SNCF de Périgueux et à la halte ferroviaire de Boulazac. Périmouv, l'organisme qui gère la mobilité pour l'agglomération de Périgueux, annonce que les deux nouvelles stations seront installées dans la semaine du 28 août.

Les usagers pourront emprunter un vélo électrique pour le tarif d'un euro de l'heure. Ce tarif sera réduit jusqu'à 75% pour ceux qui possèdent déjà un abonnement pour le bus ou pour le train.

Le vélo devra être rapporté au même endroit. Selon Joannès Bouillaguet, le directeur de Périmouv, la gare de Périgueux et la halte ferroviaire de Boulazac ont été choisies, car ce sont des "points d'échanges multimodaux".

Ces vélos rejoignent la flotte des 700 vélos loués à l'année aux habitants de l'agglo. De nouveaux vélos pourraient être en location d'ici à quelques mois, selon le directeur de Périmouv.

Deux voitures électriques en libre-service

À partir de mi-septembre, les habitants de Vergt et de Sorges pourront utiliser pour cinq euros de l'heure (kilométrage illimité, assurance et entretien inclus) une voiture électrique. Le véhicule de la marque Renault type Zoé sera en autopartage à Vergt et l'autre sera à Sorges. Deux stations avec des bornes électriques seront installées en lien avec le SDE24 (syndicat départemental d'énergie de la Dordogne).

Si le fonctionnement de l'autopartage fonctionne, d'autres stations pourraient voir le jour.