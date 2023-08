Des vélos et trottinettes contrôlés dans le secteur du Gabut à La Rochelle

Une dizaine de policiers contrôlaient des vélos et trottinettes sur les quais de La Rochelle ce jeudi 3 août. Le but de ce contrôle routier : s'assurer d'une bonne cohabitation entre les piétons et les véhicules dans le secteur du Gabut, soumis à une forte circulation. "Le code de la route s'applique aux trottinettes et aux vélos", explique le commissaire de police et chef du service voie publique, Corentin Giraud.

Au total, sur l'opération, 15 contraventions ont été dressées. La grande majorité d'entre elles - soit 11 contraventions - concernait le port des écouteurs. Une infraction d'ailleurs soumise à 135€ d'amende. Une attention particulière était aussi apportée à l'utilisation du téléphone. "Il y a également les conduites inappropriées par rapport aux circonstances. Si vous avez une foule devant vous et que vous roulez à une vitesse non-adaptée, vous risquez de percuter quelqu'un", poursuit Corentin Giraud.

Pour les trottinettes, il est également interdit de monter à plusieurs personnes dessus. Avoir un passager avec soi est passible de 35 euros d'amende.