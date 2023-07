Des vélos partagés sur la ligne TER Angoulême-Royan

Des vélos partagés à la sortie des gares et dans les centres-villes sur la ligne TER Angoulême-Royan. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a lancé l'idée, au début du mois de juillet. Des parc de huit ou neuf vélos sont à la disposition des voyageurs, à la sortie des gares d'Angoulême, Jarnac, Cognac, Saintes et Royan, et dans les centres-villes. Objectif : visiter la ville, longer la plage ou se rendre à des rendez-vous professionnels ou privés, sans prendre la voiture., et sans marcher.

Des panneaux expliquent le fonctionnement de ces vélos électriques partagés © Radio France - Pierre MARSAT

Le service est très économique : 10 centimes d'euro par minute, et un euro au-delà de la première heure d'utilisation. Il y a même des abonnements pour 15 euros par mois, compatibles avec les réseaux de transports en commun des villes traversées. Ce principe de vélos partagés va permettre aussi aux cyclistes de ne pas prendre leurs propres vélos dans le TER, puisque des vélos partagés sont à leur disposition au départ et à l'arrivée de leur trajet.

