Des vélos en libre-service et sans station : le nouveau système de location de vélos d'Indigo Weel arrive à Grenoble. Dès lundi 23 juillet, 600 vélos vont être progressivement déployés.

Grenoble, France

Ils sont reconnaissables par leur couleur. Les vélos violet d'Indigo Weel apparaîtront dans les rues de Grenoble, dès ce lundi 23 juillet. Leur particularité ? Ils n'ont pas besoin d'être déposés dans des stations.

Le principe est simple. Grâce à une application à télécharger sur votre smartphone, vous géolocalisez le vélo le plus proche. Puis en photographiant le QR code situé à l'arrière, le véhicule est déverrouillé et utilisable. Une fois le trajet terminé, un système de cadenas est à pousser vers le bas. Le vélo est verrouillé. Le client doit ensuite signaler la fin de sa course sur l'application.

Sans abonnement, les 30 premières minutes sont facturées 0,50 d'euro ; cinq euros pour 24 heures d'utilisation. Trois formules d'abonnements seront proposées.

Une zone de couverture, appelée "zone verte", a été définie, en concertation avec la Métropole.

Les points bleus correspondent à des "hot spots", des points de densité urbaine. Les vélos seront principalement dans ces zones. -

Indigo Weel ne vient pas faire concurrence au service de MétroVélo, déjà existant sur Grenoble, mais le "compléter", selon son directeur général adjoint, Jean Gadrat. Le service vise des besoins plus ponctuels, pour les Grenoblois comme pour les touristes.