Des ventes à gogo, des réparations en masse : le vélo grand gagnant du confinement à Toulouse

Alors que le confinement doit prendre fin le 11 mai, les professionnels du vélo à Toulouse et alentours sont en plein rush. L'activité a augmenté et la peur des transports en commun pourrait rendre le moyen de locomotion encore plus populaire.