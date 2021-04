Des voitures électriques en partage dans l'agglo de Privas

La communauté d'agglomération de Privas met à disposition du public trois voitures électriques. On peut les louer pendant quelques heures pour aller faire ses courses par exemple.

Si vous utilisez votre voiture de façon ponctuelle, ce système est fait pour vous. L'agglomération de Privas (communauté d'agglomération de Privas Centre Ardèche, CAPCA) met à disposition trois voitures électriques à Privas, Alissas et Coux. Il s'agit de deux Zoé et d'un Kangoo.

Un système peu coûteux

Le dispositif est peu coûteux et d'abord parce qu'il est très subventionné. Le prix est de 5 € les deux heures de location et même 3 € si vous prenez un abonnement. Le coût devient vite plus important si vous voulez louer la voiture à la journée puisqu'il ne s'agit pas de faire de la concurrence déloyale aux loueurs de voitures.

Un pré-inscription permet de vérifier que vous êtes bien titulaire du permis de conduire, ensuite vous réservez votre véhicule sur la plateforme clem.mobi.

Selon ses promoteurs, ce système peut être une alternative à un second véhicule. Il peut aussi être utilisé par une entreprise ou une administration.

C'est aussi une façon de s'essayer à la conduite d'une voiture électrique.

Le syndicat de transport d'Aubenas Tout'en Bus va mettre en place le même dispositif courant avril. Trois voitures électriques seront également à disposition de la population.