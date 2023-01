Des voitures mal garées empêchent les bus de la ligne T2 de rallier le CHU de Nîmes

L'histoire invraisemblable a duré près d'une heure. A Nîmes, 17 véhicules mal garés ont tout simplement empêché la desserte en bus du secteur du CHU. La ligne T2 a effectué son terminus à la station Laennec. Le temps de l'intervention de la police, et donc de la fourrière, plusieurs stations n'étaient plus desservies : Fac de Médecine, Caremeau Nord, Caremeau Sud et CHU Caremeau.

