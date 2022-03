Des voitures-radar sur les routes de l’Yonne

Des voitures-radar pour garantir la sécurité routière dans l’Yonne. La préfecture annonce la mise en place, ce mardi 15 mars, de ces véhicules conduits par des salariés de sociétés privées. Ces voitures, dont on ignore le nombre exact, contrôleront les véhicules qu’elles croisent (sauf en cas de présence d’un séparateur central) et ceux qui les doublent (jusqu’à trois voies sur sa gauche). Elles circulent dans un flux de véhicules, 7 jours sur 7 et 24h/24.

24 voitures dans toute la région

"La marge technique de ces radars est de 10 km/h pour les limitations de vitesse inférieures à 100 km/h et de 10 % pour les limitations de vitesse supérieures à 100 km/h (contre 5 km/h et 5 % pour les autres radars de contrôle de la vitesse)", précise la préfecture de l'Yonne. "Ces véhicules circuleront sur des itinéraires déterminés par le préfet de l’Yonne, en fonction de leur accidentologie ou sur des tronçons où les dépassement importants de la limite de vitesse autorisée sont fréquemment constatés".

Ce dispositif, testé dans plusieurs régions entre 2018 et 2021 a été généralisé l'an dernier. Au total, 24 voitures radars doivent être déployées dans toute la région Bourgogne Franche Comté.

Libérer du temps aux forces de l'ordre

La décision de confier la conduite de voitures-radar à des opérateurs privés a été prise par le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 avec deux objectifs : d'une part libérer du temps aux forces de l’ordre pour le consacrer à des tâches plus qualifiées comme l’interception au bord des routes des conducteurs infractionnistes (alcool, stupéfiants). D'autre part, faire respecter les limitations de vitesse en allongeant les plages horaires de circulation de ces véhicules sur les routes les plus accidentogènes. Les infographies sont consultables dans les pages suivantes et disponibles en ligne sur le site Internet www.securit

Non respect du code de la route

"Dans la majorité des accidents corporels et ou mortels du département de l’Yonne en 2021, le comportement des usagers de la route est en cause. Il est principalement lié au non-respect des règles du code de la route, à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et à une vitesse inadaptée", rappelle la préfecture dans son communiqué.