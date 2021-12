Des vols vers Lisbonne et Edimbourg depuis l'aéroport de Poitiers-Biard à partir de mars 2022

L'aéroport de Poitiers-Biard a dévoilé son programme de vols pour 2022 ce jeudi 9 décembre. L'exploitant Sealar et la société d'économie mixte, représentée par le département de la Vienne, ont annoncé l'arrivée de nouvelles destinations : Edimbourg (Ecosse) et Lisbonne (Portugal). Il y aura également deux fois plus de liaisons entre Poitiers et Londres. Toutes ces villes seront desservies par la compagnie aérienne à bas coût Ryanair, dès le 28 mars prochain et jusqu'à fin octobre. Selon les gestionnaires de l'aéroport, cela doit notamment permettre de "renforcer l'attractivité de Poitiers-Biard".

Contrat de trois ans entre l'aéroport et Ryanair

Deux allers-retours sont prévus chaque semaine vers Edimbourg (tous les lundis et vendredis) et Lisbonne (tous les mardis et samedis). Il y en aura désormais quatre hebdomadaires vers Londres (tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches). Les réservations sont déjà ouvertes sur le site de Ryanair et en agences de voyages. "Il n'y avait jamais eu autant de vols programmés sur une saison à Poitiers-Biard", affirme Gilles Tellier, le directeur général de Sealar. Un contrat de trois ans a été signé avec la compagnie aérienne irlandaise.

Sealer mise sur 60.000 à 65.000 passagers par an au niveau international depuis Poitiers grâce à l'apport de ces nouvelles lignes. Soit l'équivalent du trafic aérien de 2019, avant la crise sanitaire qui a durement touché le site. Des nouvelles destinations qui se veulent une réponse à la concertation lancée par Grand Poitiers. La communauté urbaine a pris cette initiative début novembre pour trouver des alternatives face à un trafic en baisse et à d'onéreux coûts de gestion. Les conclusions doivent être rendues en février 2022. Mais cette étude n'a pas été très appréciée par le département, actionnaire majoritaire du syndicat d'économie mixte. Alain Pichon, le président, avait notamment regretté d'avoir été "mis devant le fait accompli", chez nos confrères de la Nouvelle République.

On vit quelque chose d'historique - Alain Pichon, président du département de la Vienne et du Syndicat mixte de l'aéroport Poitiers-Biard

"Il y a une attractivité de la destination Poitiers pour une compagnie comme Ryanair, c'est une réponse à la question de la concertation sur le manque de passagers. On répond à un besoin de proximité. L'arbitre de tout ça, ce seront les clients", affirme Gilles Tellier. "Une société comme Ryanair qui est prête à s'investir sur trois ans ici, c'est quelque chose d'exceptionnel, on vit quelque chose d'historique. Evidemment on a encore des difficultés, mais on a besoin d'un aéroport avec des destinations intéressantes. C'est la preuve que l'attractivité de l'équipement est très grande et notre territoire va en bénéficier", complète Alain Pichon.

Sealar annonce également ce jeudi que le programme de vols de la ligne intérieure Poitiers-Lyon doit être renforcée à partir du deuxième trimestre 2022. Elle compte actuellement cinq allers-retours par semaine.