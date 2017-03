Des vols annulés ce lundi entre Biarritz et Paris en raison d'une grève des contrôleurs aériens

Les contrôleurs aériens sont en grève à partir de ce lundi 6 mars. La Direction Générale de l'Aviation Civile a recommandé aux compagnies aériennes de réduire les vols à destination de Paris. A l'aéroport de Biarritz Pays Basque quatre vols sont annulés.

Jusqu'à un tiers des vols seront annulés à compter de ce lundi et pour toute la semaine. Des vols qui traversent ou desservent l'Ouest et le Sud de la France seront impactés par des appels locaux à la grève déposés par l'Unsa, troisième syndicat de contrôleurs aériens qui a déposé un préavis de grève de lundi à vendredi.

Les vols en provenance et à destination de Paris Orly, Roissy Charles de Gaulle et Beauvais seront particulièrement concernés précise la DGAC.

Quatre vols sont annulés entre Biarritz et Paris

L'aéroport de Biarritz Pays Basque annonce d'ores et déjà que quatre vols sont annulés ce lundi :

Biarritz - Paris Orly (vol AF7483) de 10h55

Biarritz - Paris CDG (vol easyJet 3706) de 19h15

Paris Orly - Biarritz (vol AF7480) de 10h15

Paris CDG - Biarritz (vol easyJet 3705) de 18h50

L'Unsa, qui rassemble environ 20% des quelque 4.000 aiguilleurs du ciel au plan national, estime que les propositions d'organisation du temps de travail ne sont pas prises en compte par l'Aviation civile, dont il dénonce le "dogmatisme".

"On est désolés de devoir se battre pour l'application du protocole d'accord signé en 2016", a expliqué son porte-parole Laurent Bertin.

Ce protocole, signé en juin 2016 avec le SNCTA et l'Unsa, apportait des garanties pour stopper les baisses d'effectifs et prévoyait de renégocier localement le cadre social et indemnitaire pour gagner en performance et notamment permettre de mieux répondre aux pics d'activité l'été.

Le secrétaire d'État aux Transports, Alain Vidalies, a "condamné" dans un communiqué les "raisons largement incompréhensibles" de ce mouvement, qui "prend le risque de nourrir l'opprobre contre le service public en général et les contrôleurs aériens en particulier".