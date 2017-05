Des vols pour Nice au départ de l'aéroport de Vatry à partir de juin

A partir du 12 juin, la compagnie low cost Clic and Fly proposera de nouveau des vols vers Nice. Pourtant, il y a quelques mois cette ligne a bien failli disparaître. Stéphane Lafay, le directeur de l'aéroport fait le point sur l'activité du site mais aussi sur les perspectives à venir.

Il y a quelques mois, en fin d'année dernière, la compagnie Jetairfly a informé l'aéroport de Vatry qu'elle stoppait ses vols vers Nice pour 2017 . Pour Stéphane Lafay, le directeur de l'aéroport "cette annonce nous a plongé dans une grande inquiétude. Mais nous avons travaillé avec nos équipes pour retrouver au plus vite un nouveau partenaire". Et ce nouveau partenaire c'est Clic and Fly. A partir du mois de juin, la compagnie reprendra la liaison entre Vatry et Nice. Les réservations pour les billets sont déjà ouvertes.

Stéphane Lafay, le directeur de l'aéroport de Vatry près de Reims Copier

Avec cette ligne Vatry - Nice, vous pourrez partir le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est une liaison de plus qu'avec la compagnie précédente. Aujourd'hui, les lignes vers Porto et Marrakech fonctionnent aussi très bien. Pour le Portugal, Stéphane Lafay parle "d'une destination ultra prisée des marnais avec un taux de remplissage à l'année de plus de 90%". Concernant la ligne vers le Maroc, qui existe depuis 4 ans déjà, le directeur de l'aéroport de Vatry souhaiterait développer d'autres destinations vers le Maghreb.

L'aéroport de Vatry © Maxppp - L'Union

L'aéroport de Vatry en quelques chiffres

En 2016, 133.000 passagers ont décollé de Vatry contre 84.000 en 2015. L'aéroport est aussi un acteur important pour le transport de frêt. Au total 7000 tonnes de marchandises ont été transportées l'an dernier, soit 50% de mieux qu'en 2015.