Des vols retardés, annulés ou déroutés à Montpellier à cause du mauvais temps

Montpellier, France

Le ciel est resté gris ce mercredi à Montpellier. Et il a plu toute la journée. Conséquence : des perturbations à l'aéroport Montpellier-Méditerranée. Des vols ont été retardés, annulés ou bien déroutés à cause du mauvais temps.

Six appareils qui devaient atterrir à Montpellier dans l'après midi ont été déroutés. Trois vers Marseille (en provenance d'Orly et d'Amsterdam), un vers Nice (en provenance de Londres) et deux vers Perpignan (en provenance de Roissy et de Nantes).

Dans le sens des départs, deux appareils n'ont pas été autorisés à décoller, des vols à destination d'Orly qui ont donc été annulés (14h35 et 16h30).