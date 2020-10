Des vols supplémentaires pour les fêtes de fin d'année à Brest

Il y aura des vols supplémentaires à l'aéroport de Brest pour les fêtes de fin d'année. La compagnie low-cost Transavia ouvre quatre routes entre le 17 décembre et le 3 janvier. Des trajets entre Brest et Montpellier, entre Brest et Marseille, Brest-Nice et Brest-Toulouse.

Pour faciliter les retrouvailles en famille pour les fêtes de fin d'année, la compagnie low-cost Transavia propose de nouvelles liaisons temporaires depuis l'aéroport de Brest. Entre le 17 décembre et le 3 janvier, des trajets entre Brest et Montpellier, Brest et Marseille, Brest Nice et Brest Toulouse seront assurés. Une liaison temporaire est également ajoutée entre Rennes et Montpellier.