Des voyageurs font un malaise dans un TER, au sud de Toulouse, à cause de la chaleur

Les pompiers de la Haute-Garonne sont intervenus vers 19h, ce lundi 10 juillet, à Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse dans un train de voyageurs. Le TER, qui roulait en direction de l'Ariège, s'est arrêté en pleine voie, avec 200 personnes à bord selon le SDIS 31.

Coup de chaud

Les pompiers ont pris en charge une personne qui a eu un malaise, puis cinq personnes victimes d'un coup de chaleur, alors que Météo France a relevé un peu plus de 34 degrés aujourd'hui à Toulouse. "Une personne a été évacuée", précise la communication de la SNCF.

"L'ensemble des voyageurs ont été mis à l'abri du soleil sur un point de rassemblement sécurisé et à distance des voies et une distribution de bouteilles d'eau a été effectuée", expliquent les secours. Le TER est finalement reparti deux heures plus tard, un peu avant 21h.

La SNCF assure que cela n'aura pas d'incidence sur les trajets de mardi. Elle précise aussi qu'il y a la climatisation dans tous les TER et qu'elle demande aux contrôleurs ou aux conducteurs de rappeler aux voyageurs qu'il faut s'hydrater régulièrement.