Des voyageurs inquiets à l'heure de l'arrêt du tramway dans le Grand Nancy

Ce dimanche 12 mars marquera la fin d'une époque dans le Grand Nancy . Le tramway sur pneu, le TVR (transport sur voie réservée) fabriqué par Bombardier cessera de fonctionner pour laisser place d'ici septembre 2024 à un trolleybus électrique d'Essey-les-Nancy à Brabois.

Depuis plusieurs jours, des "gilets roses" sont mobilisés par Kéolis, l'exploitant du réseau Stan , pour aiguiller et informer les voyageurs. Sur le quai, à la station gare, Maéva questionne les utilisateurs : "on vous a expliqué comment ça allait se passer lundi avec l'arrêt du tram ?". Bien souvent, la réponse est "non" malgré les panneaux installés depuis des semaines sur toutes les stations. Cette présence humaine est précieuse pour Sadia qui emprunte le tram tous les jours pour travailler : "ça m'inquiétait mais là, je suis rassurée. Je ne comprenais rien aux pancartes et là, je pense que je vais m'y retrouver".

Des usagers loin d'être nostalgiques

Miriam sait où elle devra prendre le bus de remplacement mais elle est tout de même inquiète. Elle va prendre beaucoup d'avance pour aller au travail lundi : "au moins 30 minutes pour être sûre d'arriver à l'heure à l'arrêt "Division de fer". Pendant un an et demi, je pense que ça va être la galère". Juste à côté, Virginie reconnaît que le tram était une avancée au moment de son lancement fin 2000 pour relier rapidement Vandoeuvre à Essey mais elle n'est pas nostalgique du tout : "Personnellement, non parce qu'il y a eu tellement de soucis avec que voilà...J'espère que maintenant, ça va aller mieux". Et pour que la transition se déroule le mieux possible, 80 agents de Kéolis seront mobilisés ce lundi 13 mars sur le terrain aux anciennes stations, aux nouvelles mais aussi à bord des bus de substitution.