Descendre du bus entre deux arrêts ? À Orléans, la nuit, c'est désormais possible !

Dans la métropole d'Orléans, sur les lignes de bus du réseau TAO, il est désormais possible de descendre entre deux arrêts à partir de 21 heures. Il suffit d'en faire la demande au conducteur. Un système inspiré d'expériences menées à Amiens ou Nantes.

Depuis le 25 février, il est désormais possible de descendre entre deux arrêts de bus a Orléans, la nuit.

Orléans, France

Il y a du nouveau sur les lignes du réseau TAO, les transports en commun de la métropole d'Orléans. Désormais, à partir de 21 heures, il est possible de descendre entre deux arrêts de bis

Un besoin exprimé notamment par certaines femmes

Pour cela, il suffit d'en faire la demande au conducteur. Ce système d'arrêt "à la carte" est mis en place depuis le 25 février dernier, s'inspirant d'expériences menées à Amiens ou Nantes, par exemple. Un système simple et qui correspond a un besoin exprimé notamment par les femmes seules. Objectif, diminuer leur sentiment d'insécurité le soir. Bruno Malinverno est le vice-président d'Orléans métropole en charge des transports : "Le chauffeur s'arrête sur la ligne de bus, on ne change pas l'itinéraire."

"Le chauffeur ne passe par son temps à s'arrêter. Il n'y a pas d'incidence sur la vitesse commerciale."

Il poursuit : "On a découvert que ça répondait à une demande, notamment des femmes qui se sentaient en insécurité le soir et la nuit. Il y a la possibilité de lever pour zéro euro un frein à l'usage des transports en commun. Les usagers vont se sentir plus en sécurité, puisqu'ils seront déposés proche de leur domicile. C'est assez facile à mettre en place, les demandes ne sont pas si nombreuses : le chauffeur ne passe par son temps à s'arrêter. Il n'y a pas d'incidence sur la vitesse commerciale. Les quelques secondes perdues se récupèrent très facilement à une heure ou la circulation est très fluide."

Ce système ne fonctionne en revanche que pour descendre, on ne peut donc pas monter à bord entre 2 arrêts.