Descente à la demande la nuit : Vitalis rappelle à ses usagers que ce service est disponible à Poitiers

C'est un service qui existe depuis 2019, mais qui reste méconnu. À Poitiers et dans les communes attenantes, les usagers des bus Vitalis peuvent demander aux chauffeurs de les arrêter entre deux arrêtés à la nuit tombée, entre 21h et 5h du matin. À l'approche de l'hiver, alors que la nuit tombe plus tôt et que l'éclairage public est réduit, le réseau de transports renforce sa communication sur ce dispositif.

Un service disponible sur 7 lignes

Ce service est disponible sur les lignes 1, 2 (A et B), 3, 13, N2 et N11, ainsi que sur la ligne E le week-end. Il n'est pas réservé aux femmes ; toute personne seule, avec ou sans enfant, peut faire une demande au chauffeur. Il faut en revanche le prévenir au moins deux arrêts à l'avance, car celui-ci doit avertir sa hiérarchie qu'il va déposer quelqu'un. Alain, chauffeur chez Vitalis depuis huit ans, a déjà reçu plusieurs demandes. Il rappelle qu'il y répond, en privilégiant toujours "la sécurité". "On n'arrête pas quelqu'un dans un virage ou à un endroit mal éclairé", cite-t-il en exemple. Ses collègues, arrivés plus récemment chez Vitalis, n'ont pour beaucoup jamais été sollicités pour un tel arrêt.

De nombreux usagers enthousiastes

"Ça existe depuis longtemps ?", s'interroge Marie, étudiante sur le campus et habituée de la ligne 1. "Je pense que c'est une super mesure, car parfois il y a des arrêts qui sont assez loin des domiciles. Je pense que ça peut permettre de renforcer un sentiment de sécurité", lance-t-elle, désormais informée.

Nathalie, poitevine depuis toujours, connaissait le principe. Mais cette salariée en boulangerie, habituée des horaires décalés, ne l'a encore jamais utilisé : "Je n'ai pas eu l'occasion, mais si je vois le soir des regards insistants dans un bus, oui, j'irai voir le chauffeur et je lui demanderai de s'arrêter", raconte-t-elle. Elle regrette que cela ne soit pas assez connu.

Vitalis a notamment réinstallé des affiches aux arrêts de bus, pour informer les usagers. La société espère retrouver au moins une utilisation similaire à celle de l'avant-Covid, lors du lancement en 2019 : environ 20 demandes par mois.

Leïla, étudiante en médecine, s'en est déjà servi. "Une fois, en rentrant de soirée. J'habite sur une ligne de bus et j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter pile devant mon appartement, et il a accepté sans soucis", se souvient-elle.