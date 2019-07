Descente à la demande : le réseau s'agrandit

Expérimenté depuis plus d'un an en Seine-et-Marne et en Seine-Saint Denis, l'arrêt à la demande s'étend depuis ce lundi 1er juillet à une cinquantaine de lignes. Un moyen d'améliorer notamment "le sentiment de sécurité (...) des femmes qui rentrent tard le soir" explique Île-de-France Mobilités.

Île-de-France, France

Jusqu'à aujourd'hui, onze lignes de bus en Île-de-France proposaient un service d'arrêt à la demande. Ce dispositif nocturne, crée pour rapprocher les usagers de leur domicile, et particulièrement les femmes, était expérimenté en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. Le test, désormais terminé, se révèle concluant. Tant et si bien qu’Île-de-France Mobilités vient de décider de le pérenniser et de l'élargir à cinquante autres lignes sur les réseaux franciliens.

Au delà du nombre de lignes, c'est aussi le maillage du dispositif qui s'étend avec une arrivée dans les Yvelines, le Val d'Oise, le Val de Marne et l'Essonne. Depuis ce lundi 1er juillet, à partir de 22h, les usagers des transports concernés peuvent ainsi réclamer au chauffeur de s'arrêter entre deux arrêts.