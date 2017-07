Désenclavement ferroviaire du Limousin : le rapport Delebarre recommande de moderniser l'existant

Le rapport de Michel Delebarre, sur le désenclavement du Limousin et des territoires limitrophes, vient d'être dévoilé ce jeudi. Il préconise "la modernisation de la ligne existant actuellement entre Poitiers et Limoges" [...] " en parallèle de la pérennisation de l'axe POLT."

Pour ceux qui croyaient encore à la possibilité qu'une ligne à grande vitesse desserve un jour le Limousin et les territoires limitrophes, c'est un ultime coup de grâce. Alors que la déclaration d'utilité publique a été annulée par le conseil d'Etat en avril 2016, l'ancien ministre et sénateur du Nord, Michel Delebarre, avait été sollicité par Manuel Valls pour établir un rapport sur l'accessibilité du Limousin et des environs. Attendues pour la fin mai avant la fin du quinquennat Hollande, les conclusions ont finalement été remises au nouveau gouvernement après l'élection d'Emmanuel Macron.

Moderniser Limoges - Poitiers et le POLT

Ce jeudi, la ministre des transports, Elisabet Borne, vient de rendre public le contenu de ce rapport. Michel Delebarre préconise de moderniser la ligne ferroviaire Poitiers-Limoges "afin d'y faire circuler des TER mais également des TGV en provenance de la ligne Paris Bordeaux", et, à plus court terme, d'améliorer les liaisons aériennes et terrestres, pour réduire le temps de trajet entre Paris et Limoges. Il enterre donc les espoirs des derniers partisans d'une ligne à grande vitesse, mais ses travaux sont en phase avec la ligne édictée dernièrement par Emmanuel Macron : moderniser l'existant. Dans ce rapport, l'ancien ministre précise que "cette solution doit se déployer en parallèle de la pérennisation de l'axe historique Paris - Orléans - Limoges - Toulouse" afin de "gagner en confort, en efficacité des correspondances pour irriguer le territoire, et en connectivité effective permettant d'éviter le temps perdu en travaillant dans les nouveaux trains qui arriveront bientôt." Dans l'attente de ces réalisations, Michel Delebarre recommande des alternatives "à plus court terme" , notamment en améliorant la liaison aérienne entre Limoges et Paris.

Le rapport Delebarre est consultable ici.