Des militants à dos d'âne pour dénoncer la fermeture de la liaison Cerbère-Portbou en train

Ce samedi matin, devant la gare de Cerbère, des militants de l'association UTPP (Usagers du Train Perpignan-Portbou), se sont réunis, à dos d'âne, pour dénoncer la situation. "C'est notre action, pour dire qu'on retourne au Moyen Âge. Il va falloir passer la frontière à dos d'âne maintenant", s'indigne François Schneider, le président de l'association.

La SNCF contrainte par de nouvelles normes

De nouvelles normes imposent aux cheminots de la SNCF de la ligne de nuit Paris-Portbou d'avoir une meilleure maîtrise de la langue espagnole pour passer la frontière. La direction assure avoir "épuisé toutes les solutions locales et nationales", et se retrouve obligée d'arrêter la fin de la ligne.

Un argument qui irrite David Cerdan, secrétaire à la CGT Cheminot de Cerbère. Il soutient que la direction était au courant depuis plusieurs mois, et aurait pu se permettre de trouver des solutions. "C'est n'importe quoi, surtout à l'heure où on est à plus de deux euros le litre de carburant, et où les chiffres du GIEC, ils font flipper tout le monde. On connaît l'importance des transports publics, et là, c'est un début de fermeture de ligne", s'inquiète-t-il.

"Ça ne nous contrarie pas énormément" - Marine, une touriste belge

Il est 9h17, les voyageurs descendent du train de nuit, parti la veille de Paris. La SNCF les avait prévenus par message qu'ils seraient transportés jusqu'à Portbou en bus. "On est en vacances, donc on n'a pas vraiment d'impératifs, ça ne nous contrarie pas énormément", confie Marine, venue de Bruxelles avec sa famille. Mais d'autres touristes s'échauffent, surtout quand un agent vient annoncer que le bus n'est pas encore là, et que l'on ne connaît pas encore son heure d'arrivée.

"On va continuer à se battre" - François Schneider, président de l'association des Usagers du Train Perpignan Portbou

"C'est quand même dingue, on nous a pourtant vendu un ticket Paris-Perpignan", s'exclame un passager. Puis, finalement, la foule apprend qu'un train espagnol va partir direction Portbou, les voyageurs se pressent sur le quai. "Tant mieux, mais il va falloir continuer à se battre", insiste François Schneider. Parce qu'au-delà du train de nuit, ce sont maintenant les TER et trains de marchandises qui risquent de devoir s'arrêter, eux aussi, à Cerbère.