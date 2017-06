Desserte de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en Isère : OUIBUS veut décoller

La compagnie d'autocars OUIBUS veut devenir leader de la desserte aéroportuaire. Elle offre depuis deux mois plusieurs liaisons en Isère en direction de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry. Les partenaires de la ligne Valence-Chanas-Vienne-Saint-Exupéry ont fait le point ce mercredi 31 mai à Vienne.

L’aéroport Lyon-Saint Exupéry a vu passer l'an dernier plus de 9, 5 millions de voyageurs, dont 1, 6 million qui s’y sont rendus en transports en commun. Un marché potentiellement très intéressant donc pour OUIBUS, filiale de la SNCF. En Rhône-Alpes, 18 villes sont désormais desservies par une navette avec l’aéroport. C’est le cas de Vienne, où depuis le 31 mars s’arrête le car en provenance de Valence, et en direction de l’aéroport. Le véhicule, qui s’arrête aussi à Chanas, effectue quatre rotations quotidiennes. Un service effectué pour le compte de OUIBUS par la société de transports iséroise Faure.

En gare routière de Vienne, Marc Martrette, directeur des opérations de OUIBUS, a fait le point sur cette offre qui en deux mois a transporté un millier de passagers. « Le client y trouve son compte, parce que les tarifs sont petits, on n’a pas le souci de garer sa voiture et de la laisser pendant un certain temps, on peut avoir deux bagages en soute et deux bagage à main en cabine, et les lignes sont régulières ».

Les transports en commun, utiles pour diminuer la pollution de l'air à Vienne

Les tarifs commencent à partir de 12 euros, et les réservations se font sur internet ou sur l’application mobile OUIBUS. Pourtant, ce mercredi matin, à l'étape de Vienne, le car est vide. Ça n'inquiète pas pour autant Raymond Faure, président des cars Faure qui en a vu d'autres. Cette ligne, il l'avait déjà initiée dans les années 80 et elle avait échoué. « Il y avait en même temps un développement des trains en provenance de Valence, qui passaient par Saint-Exupéry, et on n’avait pas assez de clients. » Mais la donne a changé. « Ça devrait repartir, car il y a beaucoup moins de trains que ce qui était prévu, et puis maintenant, les gens prennent plus l’avion ! ».

Pour Pascal Chaumartin, vice-président de ViennAgglo en charge des transports et des déplacements, tout ce qui peut réduire le nombre de voitures à Vienne est le bienvenu : « les Viennois polluent quand ils montent dans leur voiture, mais nous avons tout le transit qui passe par Vienne, et amène beaucoup de pollution. C’est 184.000 tonnes d’équivalent CO2 et le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre ». Et de citer la place Saint Louis avec ses 110.000 véhicules par jour. Dans ce contexte, les passagers d'un car sont autant d'automobilistes en moins dans la traversée de la ville. Surtout quand on sait que de nombreuses voitures diesel polluent davantage qu'un bus moderne.