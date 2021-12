Desserte maritime de la Corse : la CGT appelle à la grève les 13 et 14 décembre prochains

Dans le domaine maritime, retenez les dates des 13 et 14 décembre prochain. La CGT lance un appel la grève destiné aux personnels de Corsica Linea et de la Méridionnale pour une durée de 48 heures.

« Face à la gravité de la situation et aux manœuvres anti-républicaines, aux conflits d'intérêts et malversations scandaleuses dans le dossier maritime " précise la CGT.

Le syndicat avance un certain nombre de revendications : inscription de tous les navires et marins de Corsica Linea au pavillon français 1er registre, la mise en œuvre d'une DSP (Délégation de Service public) fret et passagers de douze ans avec huit navires de grande capacité, un plan décennal de renouvellement de flotte ou encore la mise en place de tarifs plancher. La CGT demande aussi des recours contre la Corsica Ferries pour récupérer des subventions versées par l'Office des Transports.

Après la condamnation de la Collectivité de Corse à indemniser la Corsica Ferries, et alors que le concept même de la Délégation de Service Public est remis en cause par Bruxelles, Frédéric Alpozzo, le secrétaire de la CGT des Marins Corsica Linea s'interroge sur ce changement d'ère. "Si changement il doit y avoir, on voit bien que c'est une porte entrouverte pour une réduction du service public et une libéralisation du transport maritime. Tout ça se fait au détriment à la fois de l'emploi et du service public. Tout ceci est inacceptable, insupportable et illégal."

Ci-dessous, le communiqué complet de la CGT :