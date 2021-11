Desserte TGV du Mans : ce que propose la SNCF pour 2023

La desserte TGV du Mans va-t-elle rester au même niveau à partir de 2023 ? Ce n'est pas le projet de la SNCF. Elle a présenté aux élus son projet de desserte pour 2023, la première année après l'expiration de la convention qui garantit aujourd'hui la desserte des gares du Mans et d'autres villes de l'Ouest (Laval, Sablé et Vitré).

Le transporteur prévoit le même nombre d'arrêts de TGV... sauf pour Le Mans. Il y aurait 14 allers-retours entre la ville et Paris, soit 28 arrêts, contre 30 aujourd'hui. Comme c'est déjà le cas, la SNCF intègre dans ce calcul les trains de sa filiale Ouigo (un aller-retour contre 1 aller et 2 retours aujourd'hui).

Matin et fin de journée préservés

Le transporteur annonce le "maintien du niveau de fréquence aux heures de pointe", le matin et en fin de journée, pour "garantir l’attractivité de la destination et préserver toutes ses possibilités de développement". C'est pourtant la clientèle professionnelle qui a le plus limité ses allers-retours selon les chiffres mis en avant par la SNCF : - 40% en septembre 2021 par rapport à septembre 2019, contre -24% pour l'ensemble des usagers.

La SNCF assure aussi qu'en 2023 "les trajets en TGV seront maintenus à leur niveau actuel vers Charles-de-Gaulle (5 allers-retours par jour), Strasbourg (2 allers-retours) et Lyon (3,5 allers-retours).

Signal inquiétant

Au-delà de ces chiffres, la tendance à la baisse inquiète les élus du territoire. "Il en va de l'attractivité de la Sarthe et du Mans, au moment où des habitants de la région parisienne s'installent chez nous", pointe la députée et conseillère municipale Marietta Karamanli.

Ce projet de réduction est "contradictoire avec la nécessité de privilégier les transports bas-carbone", s'étonne le président du conseil départemental Dominique Le Méner, qui se dit "combatif" pour obtenir au minimum le maintien de l'existant.

Ce plan de transports n'est pas définitif : "Les discussions avec la SNCF se poursuivent", indiquent le cabinet du maire du Mans, sollicité par France Bleu Maine. Selon nos informations, la prochaine séance de négociations est prévue mi-décembre.