Destinations, low-cost, contexte social : le nouveau directeur de Lorraine Airport fait le point

Stephane Lafay a pris ses fonctions de directeur de Lorraine Airport il y a une semaine à peine. Il confie à France Bleu Lorraine ses ambitions pour l'aéroport régional.

Depuis quelques jours, Stephane Lafay cumule deux casquettes : celle de directeur de l'aéroport de Vatry (Marne) qui détient depuis 2014, et celle de directeur de Lorraine Airport. Installé dans son nouveau bureau, dont les fenêtres donnent directement sur la piste lorraine, il prend peu à peu ses marques, avec pour mission de redynamiser cet outil et d'y apaiser un climat social (l'ancienne directrice a été écartée de ses fonctions après des plaintes pour harcelement déposées par plusieurs salariés.)

Nous faisons un métier exigeant [...] J'aspire personnellement et pour l'ensemble des collaborateurs au plaisir de venir travailler. On ne peut pas se lever le matin et avoir la boule au ventre, et si vous laissez les relations se dégrader, c'est invivable.

Côté activité, le Lorraine Airport a vécu une année 2016 mitigée, avec une baisse de 10% de son trafic passagers (231.000), principalement en raison de la fermeture, durant six semaines, de la piste pour travaux. Mais Stephane Lafay voit des signes encourageants redresser la barre. "Il y a des clients fidèles, comme HOP!, Air Algérie, TUI, qui, de saisons en saison, nous renouvellent leur confiance." Et des compagnies low-cost, comme c'est le cas à Vatry ? Le directeur ne s'avance pas sur ce point. "Il faut d'abord consolider nos rapports avec les clients présents, après on pourra se poser de l'ouverture de nouvelles lignes et avec qui."

HOP! remet le paquet sur la Corse

La compagnie moyen courrier, HOP!, filiale d'Air France, a présenté mardi ses nouvelles offres pour l'été 2017. En plus de ses liaisons régulières vers Lyon et Nice, elle propose, comme à chaque saison estivale, des vols hebdomadaires (samedi) vers Ajaccio et Calvi. Le trafic entre la Lorraine et l'Ile de Beauté a augmenté de 40% l'an passé, ce qui a conduit la direction de la compagnie à allonger la durée de cette offre, qui débutera le 27 mai pour s'achever le 7 octobre 2017, soit cinq semaines de plus qu'en 2016.