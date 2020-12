Détruit à deux reprises, le radar de Volnay en Côte-d'Or va reprendre du service

Coucou le revoilà. Le radar tourelle installé à Volnay est de nouveau sur pied.

Il va de nouveau flasher a partir de lundi 14 décembre 00h00 sur la départementale 974. Pour rappel, ce radar avait été incendié lors du mouvement des gilets jaunes, remplacé en octobre, à nouveau incendié puis remplacé début novembre.

La préfecture de Côte-d'Or rappelle qu'on risque 5 ans de prison si on détruit un radar et jusqu’à 75 mille euros d'amendes. Si on agit en groupe, eh bien c'est encore plus lourd, jusqu’à 7 ans de prison et 100 mille euros d'amendes.