Deux accidents en quelques semaines sur l'A9 entre Le Boulou et la frontière : Vinci Autoroutes appelle à la prudence

Ces dernières semaines, il y a eu deux accidents sur l'autoroute A9, entre Le Boulou et la frontière, provoquant dans les deux cas d'importants bouchons. Vinci Autoroutes rappelle que, dans le secteur, la vitesse est limitée à 90 km/h pour les voitures, 70 km/h pour les poids-lourds.

C'est sans doute l'une des zones les plus dangereuses en ce moment sur les routes de notre département : la portion d'autoroute A9 entre Le Boulou et la frontière. En quelques semaines, il y a eu deux accidents, qui ont entraîné d'importants bouchons : 10 kilomètres pour le premier le 14 mars, 15 kilomètres pour le deuxième le 4 avril.

Des travaux jusqu'en février 2020

Les travaux d'élargissement de l'A9 sont en cours sur 9 kilomètres, avec le passage à 2 fois 3 voies. La fin des travaux est prévue en février 2020. Pour réaliser ces travaux, les voies sont réduites, plus étroites que d'habitude, sans bande d'arrêt d'urgence. On circule même parfois sur une seule voie dans les deux sens la nuit. Ces dernières semaines, il y a donc eu deux accidents sur cette portion d'autoroute, et à chaque fois, une grosse pagaille à la clef et des kilomètres de bouchons. La deuxième fois un camion d'intervention de Vinci a même été percuté par un autre camion.

Les "hommes en jaune" sont en première ligne sur l’autoroute. © Radio France - Vinci Autoroutes

"Derrière ces véhicules, il y a des hommes en jaune" (Alain Jullian).

"C'est une zone de travaux, donc comme dans toutes les zones de travaux, il faut respecter la signalisation, les limitations de vitesse, 90 km/h pour les voitures et 70 km/h pour les poids-lourds, assorties d'une interdiction de doubler pour les poids-lourds", rappelle Alain Jullian, le chef du district de Rivesaltes pour Vinci Autoroutes. "Il faut aussi respecter les distances de sécurité, qui permettent en cas de ralentissement de la circulation de pouvoir freiner et réagir sans dommage. Et bien évidemment, à l'approche des véhicules jaunes, bien respecter les indications, car derrière ces véhicules, il y a des hommes en jaunes, des chauffeurs, des clients, bien souvent en difficulté".

Élargissement de l'A9 : il faut également passer 4 viaducs à 2 fois 3 voies. © Radio France - Vinci Autoroutes

Les travaux d'élargissement de l'A9 entre Le Boulou et la frontière. © Radio France - Vinci Autoroutes

Un véhicule Vinci Autoroutes percuté chaque semaine en moyenne

En moyenne, un véhicule Vinci Autoroutes est heurté ou percuté par un autre véhicule chaque semaine sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute (4400 kilomètres de réseau). Il y a 10 jours, 5 véhicules se sont même faits percuter en 48h : un sur l'A63 dans les Landes, un sur l'A9 près de Narbonne, un sur l'A64 en Haute-Garonne (le conducteur du fourgon Vinci a été légèrement blessé), un sur l'A10 en Indre et Loire, et un donc sur l'A9 au Boulou, dans la zone de travaux d'élargissement de l'autoroute.