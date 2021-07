Deux ans de retard pour la ligne 16 du métro : "une déception" pour le maire de Clichy-sous-Bois

Ce n'est une surprise pour personne, mais la nouvelle passe malgré tout assez mal chez certains élus de la Seine-Saint-Denis. Le département va encore devoir attendre avant de voir arriver les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Prévues pour 2024, elles ne seront finalement pas prêtes avant le second semestre 2026.

Un calendrier trop ambitieux dès le départ ?

Le patron de la Société du Grand Paris (SGP), Jean-François Monteils, l'a annoncé officiellement ce mardi 13 juillet. Le tronçon de la ligne 16 qui doit relier la gare de Saint-Denis Pleyel à Clichy-sous-Bois ne sera pas prêt, ni le tronçon 17 qui devait mener jusqu'à l'aéroport du Bourget, à proximité du futur village des médias qui doit accueillir en 2024 des milliers de journalistes du monde entier.

Contacté par France Bleu Paris, Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois et président du conseil de surveillance de la SGP, fait part de sa "déception" et de sa "frustration"."Pour les habitants de Clichy-sous-Bois, le métro, c'est un besoin, une urgence pour aller étudier, travailler". Malgré les explications données par la SGP sur ce retard (la crise du Covid qui a retardé les travaux mais également une série de problèmes techniques), Olivier Klein pointe du doigt aussi "des calendriers qui ont été sans doute annoncés de manière trop ambitieuse, qu'on n'arrive pas à tenir". Pour l'élu, désormais, "chaque semaine, chaque mois gagné sera une bonne nouvelle pour les habitants de Clichy-sous-Bois".

Deux ans de travaux pour les riverains ?

À La Courneuve, la mort d'un ouvrier en décembre dernier sur le chantier de la future station des Six-Routes, a provoqué la suspension du tunnelier de la ligne 16 durant six mois, le temps de l'enquête, explique la SGP. Entre cet accident et la crise sanitaire, le maire de la commune s'attendait à un décalage certes, "mais pas de deux ans". Gilles Poux (PCF) pense notamment aux riverains qui subissent les nuisances de ce chantier. "Je ne voudrais pas que ça se passe comme à Aubervilliers, où les travaux de la ligne 12 durent depuis dix ans", prévient-il.

Les sites des JO 2024 desservis en bus ?

Le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, lui déplore "ce nouveau décalage", "une mauvaise nouvelle pour les habitants". "J'imagine bien que la crise sanitaire a pesé mais je crois qu'on paie aussi les tergiversations et des décisions précédentes prises notamment entre 2017 et 2018, au moment où il y a eu un changement de gouvernement. Maintenant il faut tenir ces nouveaux objectifs et proposer des solutions alternatives pendant les Jeux olympiques et paralympiques". Car le président du département le répète : "Il n'est absolument pas question de déplacer le centre de presse du Bourget, ce n'est absolument pas lié aux opérations de transport".

Interrogés par l'Agence France Presse, les organisateurs de Paris 2024, eux, avaient inclus ce probable retard, lors de la révision de la carte des sites fin 2020, pour faire des économies également. Ils ont ainsi supprimé un site temporaire de volley-ball, initialement prévu au Bourget, et déplacé les épreuves de natation de Saint-Denis à Nanterre. "Au final, peu de sites sont directement impactés par ce retard", assure le comité d'organisation. Il s'agit du stand de tir situé à la Courneuve et surtout du village des médias situé sur les communes de Dugny, La Courneuve et Saint-Denis, et sur une partie du parc départemental Georges-Valbon.

Il y aura des acheminements de "bus" prévus pour les journalistes mais le comité d'organisation "pourrait cependant être amené à ouvrir une réflexion (...) afin de garantir aux journalistes les meilleures conditions de travail, au plus près des principaux sites de compétition et de leurs futurs hébergements", ouvrant ainsi la voie à ce que le centre de presse principal prévu sur ce site puisse être délesté dans des centres annexes.

Toutes les nouvelles lignes du Grand Paris Express livrées à l'horizon 2030

Lancé à la fin des années 2000 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le Grand Paris Express doit relier grâce à 200 km de nouvelles lignes, des dizaines de communes de banlieue, les centres de recherche du plateau de Saclay ou encore les deux aéroports parisiens de Roissy au nord et d'Orly au sud. Le nouveau calendrier officialisé ce mardi prévoit désormais des mises en service progressives de ces nouvelles lignes entre 2025 et 2030.