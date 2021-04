Deux avions privés à l'aéroport de Lorient pour pallier la fermeture des lignes régulières

De nouveaux arrivants sont attendus à l'aéroport de Lorient-Lann Bihoué sous peu. Lorient Agglomération a conclu un accord avec la plateforme de location d'avions privés OpenFly, afin de mettre à disposition deux petits avions de 4 places maximum "à prix négocié" au départ de l'aéroport.

L'un d'entre eux peut atteindre n'importe quelle destination en Europe occidentale. L'autre couvre les deux tiers de l'Hexagone. L'objectif selon Lorient Agglomération : "assurer la continuité économique territoriale de la région et répondre aux besoins de mobilité des entreprises locales." En effet, Air France avait annoncé en août dernier la fermeture de la rotation Lorient-Lyon. La ligne Lorient-Paris est également suspendue depuis fin mars. Le trafic aérien est par ailleurs très ralenti depuis le début de la crise sanitaire.

Une aide de 40.000 euros

"Avec ce service, flexible et à la demande, les professionnels pourront se rendre facilement, à un coût négocié, dans n’importe quelle ville en France et en Europe, en vol direct. L’aller-retour « Lorient-Lyon » dans la journée redevient donc possible et avec lui une infinité de nouveaux trajets", espère Lorient Agglomération.

L'agglo va financer une partie du coût de la location de ces avions pour les entreprises dont le siège social est situé sur l’une de ses 25 communes et qui adhèrent à la plateforme Openfly. Elle prendra en charge le coût de l’acheminement des 2 aéronefs de leur base à Brest et Vannes vers l’aéroport de Lorient ainsi que l’équivalent de 30% du coût de l’heure de vol.

Une cinquantaine de vols affaires pourraient ainsi être soutenus financièrement par Lorient Agglomération en 2021, pour un montant total d’aide de près de 40.000 euros.