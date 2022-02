Deux blessés dans un accident sur l'A63, l'autouroute coupée à Saint-Jean-de-Luz en direction de Biriatou

Deux personnes ont été légèrement blessées dans un accident entre un camion et une voiture ce vendredi matin vers 6h15 sur l'autoroute A63 à Saint-Jean-de-Luz. L'autoroute est fermée entre les sorties sud et nord de la ville.

L'autoroute A63 est coupée à Saint-Jean-de-Luz entre les sorties nord et sud en direction de Biriatou. Un camion s'est couché et a pris feu vers 6h15 ce vendredi matin, une voiture est également impliquée. La circulation est très difficile dans le secteur. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés et transférés à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz.