Deux branches pour la troisième ligne de tramway dans l'agglomération du Havre

Un tramway nommé concorde. Les maires de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ont fini par trouver un accord à propos de la future ligne de tram, qui doit rejoindre la gare du Havre à celle de Montivilliers. Présenté ce lundi, le projet sera soumis au vote du conseil communautaire jeudi 18 février.

Le tracé initial, présenté en 2019, passait par les quartiers sud du Havre avant de remonter vers Graville, Harfleur, l'hôpital Monod et Montivilliers. Dès le début, il a provoqué la grogne des élus et des habitants de Montivilliers car le trajet était "trop long et serpentait dans les quartiers du Havre", résume le maire PS Jérôme Dubost. Les Montivillons auraient mis en tramway plus de 30 minutes à rejoindre le centre-ville du Havre, contre 17 minutes aujourd'hui en train. Ce tracé, de l'avis de l'élu socialiste, "aurait renvoyé les usagers vers la voiture".

Finalement, la troisième ligne du tramway aura deux branches : une vers les quartiers sud du Havre et une autre - plus directe - en direction de la vallée de la Lézarde. Avec ce nouveau tracé, les centres-villes du Havre et de Montivilliers seront à moins de 25 minutes l'un de l'autre. L'avantage par rapport au train : l'amplitude horaire avec des trams dès 5h jusqu'à 23h et des départs toutes les 8 minutes.

Le projet d'extension du réseau de tramway.

Jérôme Dubost en est convaincu : "Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une énorme mobilisation citoyenne, à la fois des politiques mais aussi des usagers". En septembre 2019, une pétition a recueilli plus d'un millier de signatures et, en ce début d'année 2021, les élus communistes ont lancé une consultation citoyenne, avec comme résultat plus de 80% de non au tracé initial. Mais Christine Morel, la maire PC d'Harfleur, se la joue modeste : "Je pense que ce tracé répond beaucoup mieux aux attentes des uns et des autres. Mais c'est surtout une victoire pour les habitants, pas pour moi!"

Edouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté urbaine, préfère mettre en avant le dialogue entre élus, davantage que cette mobilisation citoyenne : "La maire d'Harfleur, le maire de Montivilliers, le maire du Havre ne sont pas de la même formation politique, loin s'en faut et ils ont travaillé ensemble. Et moi, je m'en réjouis parce qu'une communauté urbaine c'est d'abord ça."

Mise en service de la troisième ligne annoncée pour 2027

Le tracé doit maintenant recevoir l'aval du conseil communautaire et, comme le rappelle Edouard Philippe, le projet n'en est qu'à ses débuts : "Il y a encore beaucoup de place pour la concertation, pour savoir le tracé exact à tel ou tel endroit ou pour savoir le nombre d'arrêts." La population sera consultée, des études techniques suivront et, pour finir, deux ans de travaux seront nécessaires. Le budget prévisionnel est estimé à 320 millions d'euros et la mise en service de cette troisième ligne de tram annoncée pour 2027.

Ces 13 kilomètres de nouvelles voies mettront 50.000 nouveaux habitants de la communauté urbaine à moins de 600 mètres d'une station de tram. Car l'objectif est clairement affiché : proposer un transport collectif décarboné le long de la vallée de la Lézarde, avec une desserte de l'hôpital Monod où 4.000 personnes sont employées. Aujourd'hui, au Havre, 55.000 voyageurs empruntent quotidiennement les lignes A et B du tram.