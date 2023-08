Deux Catalans abandonnés par Flixbus sur une aire d'autoroute en Espagne

Patricia et Sylvain avaient eu une journée plutôt tranquille ce jeudi 17 août. Le couple, bientôt à la retraite, s'était octroyé un jour de repos sous le soleil de Barcelone. Pour s'y rendre depuis Perpignan, ils ont opté pour Flixbus, ce service d'autocar peu cher, afin de parcourir les 200 kilomètres entre la France et l'Espagne. Ces habitués des voyages à la journée n'emportent avec eux que deux sacs avec, à l'intérieur, leurs papiers d'identité, leurs cartes bancaires ou encore les clés de chez eux.

Si à l'aller, aucun souci n'est à déplorer, le retour n'a été qu'une succession de péripéties. Après avoir manqué une première fois son bus à Barcelone, le couple de Catalans rachète des tickets pour le suivant. Et c'est à ce moment que l'histoire bascule, à une trentaine de kilomètres du passage de la frontière pour rallier Perpignan.

Le chauffeur, "qui ne parle qu'espagnol ou roumain", d'après Sylvain, signale une pause de quinze minutes sur une aire de l'AP-7. Le couple de Catalans descend se dégourdir les jambes, s'accorde un détour par les sanitaires, puis se dirige vers la boutique.

Pause écourtée

Avant d'acheter de quoi grignoter, Sylvain retourne au bus, où il a laissé sa carte bancaire. Il jette un œil sur le parking, mais il ne voit aucun Flixbus à l'horizon. Il comprend immédiatement la situation et alerte sa compagne. Le bus est reparti sans eux, avant l'heure indiquée. "Elle était affolée, elle n'y croyait pas, elle a crié 'comment ça?', je lui ai dit de se calmer, que nous allions trouver une solution", se remémore-t-il. Il est bientôt 21h, la nuit est tombée sur l'aire de repos. Le couple n'a avec lui qu'un téléphone portable. Ni argent, ni papiers.

La plupart des voitures s'arrêtent en coup de vent, mettent un peu d'essence et repartent. Peu s'intéressent à la pancarte de fortune faite par Sylvain : "J'ai trouvé un carton de pizza dans une poubelle, j'y ai inscrit que Flixbus nous avait abandonnés et qu'on cherchait juste à retourner à Perpignan". Mais la technique ne fonctionne pas. "Les gens avaient peur, c'est une technique de routard qui fonctionnait mieux dans les années 1980", regrette-t-il.

Alors le couple change de tactique. Il publie un post sur Facebook, demandant à leurs amis si quelqu'un peut venir les récupérer, bien que l'aire d'autoroute soit difficile d'accès depuis la France. Il est même compliqué de savoir précisément où ils se trouvent. "Les agents de la station d'autoroute ne nous ont pas du tout aidés, ils nous répétaient 'no comprendo' et ont fini par s'agacer", raconte Patricia, encore sous le choc.

Pourtant, la situation presse. Le couple a laissé ses trois chiens seuls pour la journée. Sylvain doit également prendre des médicaments à heure fixe. Mais toutes leurs affaires sont dans le bus. Le couple parvient alors à joindre par téléphone le service d'assistance de Flixbus. En anglais, Sylvain détaille leur mésaventure. "On m'a répondu que rien n'était prévu pour ces situations exceptionnelles et qu'il fallait se débrouiller", soupire Sylvain.

Pas d'obligation de recompter les passagers

Au bout du fil, la personne de la compagnie de bus lui précise tout de même que le chauffeur est alerté de l'incident et qu'un membre de leur famille peut se rendre à Perpignan pour récupérer leurs bagages. "Sinon, cela peut prendre jusqu'à quarante jours pour être réexpédié", lui explique-t-on.

Le beau-frère de Patricia se rend donc immédiatement à la gare de Perpignan, où le bus doit faire escale vers 22h. Sur place, malgré la barrière de la langue, il réussit à monter dans le bus, récupérer les sacs de Patricia et Sylvain. "Sur le coup, ça nous a bien arrangé, alors on ne va rien dire, mais niveau sécurité, cela montre que n'importe qui peut monter, s'emparer d'un bagage et repartir comme si de rien n'était", note Sylvain.

Le couple finira par rentrer vers 2h du matin. "On a dû payer quelqu'un pour nous rapatrier." Le retour aura donc été bien plus cher que prévu pour ces Catalans qui ne comprennent toujours pas comment cela a pu arriver. "On ne sait pas si le chauffeur a compté les passagers avant de repartir, mais en tout cas nous n'étions pas dedans. Donc, s'il a compté et qu'il n'a pas remarqué qu'il en manquait deux, ça pose quand même problème", rit jaune cet habitant du Soler.

Contacté, Flixbus déplore cette situation. Charles Billiard, porte-parole de Flixbus : "Selon notre conducteur espagnol, c'était un arrêt technique pour nettoyer les toilettes et pas une pause pour les voyageurs. Ils n'étaient pas censés aller se balader vers la station, mais rester dedans ou aux abords du bus." Dans ce cas précis, aucun dédommagement ne pourrait donc être envisagé, selon la compagnie qui assure que la responsabilité du chauffeur ne peut être mise en cause. Il n'avait pas l'obligation de recompter le nombre de passagers dans le bus avant de repartir.