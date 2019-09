"Deux centimes par litre, c'est 1.000 euros à la fin du mois" dénonce la FNTR

Besançon, France

La colère gronde chez les transporteurs routiers. Le gouvernement a décidé de raboter de deux centimes par litre l’exonération partielle de taxe sur les carburants dont bénéficient les transporteurs.

En clair, les entreprises de transport paieront deux centimes de plus par litre de diesel. Cela semble dérisoire, et pourtant : "Deux centimes c'est énorme pour un jeune transporteur", dénonce Marie Breton, déléguée régionale en Franche Comté de la FNTR, la Fédération nationale des transports publics. "Pour un jeune de 25 ans avec seulement deux camions, qui ne se prend pas de salaire, c'est vraiment considérable, cela représente 1.000 euros à la fin du mois. Une entreprise comme celle-là, demain elle peut s'arrêter" dénonce encore Marie Breton qui était notre invitée ce jeudi matin à 8h10.

On va tuer le transport français" Marie Breton, déléguée régionale de la FNTR en Franche Comté

Et pourtant le transport routier est un acteur important de l'emploi en France : "Cela représente 40.000 entreprises et 600.000 salariés", détaille la déléguée régionale de la FNTR. "La plupart comptent moins de dix camions, ce genre de mesure va les mettre à mal. Le transport français a déjà perdu le marché international, il se bat pour conserver le marché intérieur, avec ce genre de méthode on va tout simplement tuer le transport français," estime aussi Marie Breton.

Zéro concertation

Et de dénoncer enfin la brutalité de ce gouvernement : "On se moque de nous, on ne nous écoute pas, il y a zéro concertation. Là, on dit ça suffit." La profession dénonce à la fois la méthode et les effets dévastateurs des mesures fiscales annoncées cet été et confirmées en début de semaine par la ministre Elizabeth Borne. Les transporteurs demandent à être reçus en urgence à Matignon.