Deux Charentes : les trains ont du retard après la panne d'un TGV

Un TGV est tombé en panne dans l'Eure et Loire, résultat du retard pour des trains La Rochelle-Paris et Angoulême-Paris.

La Rochelle, France

Du retard dans les TGV ce matin entre La Rochelle et Paris, ou entre Angoulême et Paris. Des trains partis ce matin de La Rochelle et de Bordeaux, qui se sont rejoints en cours de route, sont tombés en panne en Eure et Loire. Résultat : trois heures de retard annoncé à Paris Montparnasse pour ce double TGV, tous les passagers devant changer de train. Le trafic des autres TGV peut être perturbé : le Paris Angoulême, arrivé prévu 12h39, pourrait ainsi avoir près d'une heure de retard.