Nîmes Métropole et Transdev proposent deux rendez-vous de plus pour la grande consultation sur le réseau de bus dans l'agglomération.

Deux consultations publiques en plus pour améliorer le réseau de bus Tango à Nîmes

En partenariat avec son délégataire Transdev, l’Agglomération de Nîmes a engagé une réflexion pour faire évoluer le réseau de transports en commun Tango. "Objectif ? Un réseau optimisé à court terme, sans oublier de penser les déplacements de demain"(communiqué Nîmes Métropole). Pour mener à bien ce projet, Nîmes Métropole fait le trajet jusqu’aux futurs usagers en mettant en place une consultation publique, depuis le 25 janvier. Des nouvelles dates s'ajoutent au calendrier.

Parmi les projets les plus structurants de l’Agglo pour mener à bien ce maillage : la mise en service du deuxième tronçon de la ligne de tram’bus T2, qui reliera la gare de Nîmes à la scène de musiques actuelles (Smac) Paloma, à la rentrée 2022.

10 et 15 février, en plus

Dessertes, fréquences, tracés : différents scénarios ont été modélisés par l’Agglo et son délégataire Transdev, en charge de l’exploitation du réseau Tango, et sont soumis à consultation de la population. Sur inscription, les habitants et entreprises de l’Agglo peuvent ainsi participer aux ateliers.

Deux nouvelles dates viennent de s'ajouter au calendrier : les 10 et 15 février prochains. Les consultations se déroulent dans l'hémicycle de Nîmes Métropole, de 17h30 à 20h30.