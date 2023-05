Deux cyclistes manchois sur les affiches de la nouvelles campagne nationale de la Sécurité routière

Partant du principe que des conseils de sécurité donnés directement par des cyclistes à d'autres cyclistes seraient plus facilement accueillis, la Sécurité routière vient de démarrer ce mardi 23 mai une nouvelle campagne de prévention routière en s'appuyant sur des cyclistes anonymes mais réguliers. Huit visuels ont été réalisés sur lesquels on retrouve au total 9 cyclistes qui nous donnent chacun leur conseil pour circuler en toute sécurité.

ⓘ Publicité

Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, et ce sont pas moins de 300 personnes partout en France qui ont fait acte de candidature pour poser devant l'appareil photo et faire passer leur conseil de sécurité. 8 portraits ont été sélectionnés et parmi eux, celui d'un père et de son fils manchois, sociétaires du club de l'Etoile sportive Torigni. On retrouve donc Sébastien et Baptiste Cosnefroy en tenue de cycliste sur une route de la Manche pour nous délivrer le conseil numéro 6 , "Vérifier l'état de son vélo : pneus bien gonflés, freins bien réglés".

Forte hausse de la mortalité à vélo

Les conseils peuvent paraître évidents, mais l'expérience montre que trop nombreux sont les cyclistes à ignorer de nombreuses règles de sécurité en faisant preuve d'une trop grande confiance en eux, en les autres usagers de la route, et en leur matériel. Il y a pourtant un vrai enjeu à ce que ces règles de bon sens soient intégrées alors que 244 cyclistes sont morts à vélo l'an dernier, un nombre en hausse de 30% par rapport à l'avant covid, en 2019.

Les portraits de la campagne de communication s'afficheront d'une part dans près de 70 villes, à l'arrière des bus, pour cibler la pratique urbaine et, d'autre part, sur panneaux grand format, en sortie d'agglomération, pour sensibiliser les cyclistes sur route et cyclotouristes.