Deux escadrilles centenaires à la base aérienne de Nancy-Ochey

Elles ont été créées pendant la Première guerre mondiale : les deux escadrilles 95 et 153 de la base aérienne de Nancy Ochey ont cent ans aujourd'hui. Pour célébrer cet anniversaire, la Patrouille de France et des avions de collections sont venus s'entraîner sur le terrain lorrain.

Cent ans, ça se fête ! La base aérienne 133 Nany-Ochey a tenu à célébrer le siècle d'existence de deux de ses escadrilles. Un entraînement délocalisé de la Patrouille de France s'est donc déroulé sur le terrain lorrain. En crachant leurs fumées bleu, blanc, rouge les avions ont livré un très beau spectacle :

Les anciens pilotes retraités étaient également invités à cet anniversaire. Parmi eux, l'ancien commandant d'escadrille Denis Turina. Il est arrivé sur la base aérienne de Nancy-Ochey en 1968 :

Quelques mirages 2000D de Nancy sont engagés dans l'opération Barkane, au Mali et au Niger. © Radio France - Marie Roussel

Depuis cent ans, ces deux escadrilles ont accompagné l'Histoire ; elles l'ont faite aussi. Lieutenant colonel Sébastien Estève raconte comment elles ont évolué en un siècle. "Pendant la Première guerre mondiale, elles servaient principalement à faire des réglages de tirs d'artillerie et puis de la reconnaissance. Petit à petit les missions se sont diversifiées. Il y'a eu des missions anti-radar et des missions de défense aérienne..."

Aujourd'hui, après cent ans, on a un panel de missions diversifié. On protège le territoire national et l'espace aérien. On fait des missions d'assauts conventionnels, comme on le fait en Syrie et en Irak. Les mirages 2000D de Nancy sont engagés dans l'opération Barkane c'est-à-dire au Mali et au Niger. Jusqu'à l'été dernier on avait des avions engagés au Levant, au-dessus du territoire irakien et syrien, dans la lutte contre Daesh." Lieutenant-colonel Sébastien Estève.