Deux fois moins de trafic vers les stations de ski de Savoie ce premier week-end de vacances de février

Covid-19 et fermeture des remontées mécaniques : Haute-Savoie et Savoie sont en vert sur la carte de Bison Fûté pour ce premier week-end de vacances de février.

S'il y a un indicateur de l'impact de la fermeture des remontées mécaniques, c'est bien le trafic routier. Vers les stations de ski de Savoie, Bison Futé annonce du vert dans les deux ses pour ces 5 et 6 février, la jauge prévue est divisée par deux par rapport à l'an dernier. 87.600 véhicules en 2021 contre 177.000 en 2020. Cela dit, le trafic n'est pas nul non plus, il pourra être chargé à la prise de location même si l'agence Savoie-Montblanc estime que les deux tiers des logements en station seront vides en février.

Des stations tirent leur épingle du jeu, à l'image des Saisies (Savoie) où l'on affiche un taux de remplissage de 40 % pour la semaine prochaine, et même 70 % pour la fin du mois de février. Il y aura bien des vacanciers sur nos routes, mais sans commune mesure avec l'avant-Covid. Soyez donc prudents et vigilants ! Surtout en direction de la Tarentaise qui accueille trois fois plus de voitures que la Maurienne ce week-end. Sauf accident, Bison Fûté hisse le drapeau vert pour ce week-end.