Île-de-France, France

Une liste de l'état de 164 grands ponts du réseau routier national a été publiée ce mercredi sur le site internet du ministère des Transports. C'était une promesse de la ministre Elisabeth Borne après le dramatique effondrement du viaduc de Gênes (Italie) le 14 août. Les ouvrages d'art ont été classés en trois catégories en fonction de leur état (les données ont été recueillies fin 2017). En Ile-de-France, une dizaine de ponts présentent des signes d'usure. Une liste qui devrait s'allonger dans les prochains mois, puisque seule une minorité d'ouvrages a été renseignée.

Pas de danger immédiat pour le viaduc de l'A15

Dans la plupart des cas, il s'agit de "défauts mineurs" (catégorie 2). Ainsi, le viaduc de Gennevilliers sur l'autoroute A15 présente "des risques d’évolution pouvant à court terme affecter la structure". Un mur de soutènement s'était d'ailleurs affaissé en mai 2018, les travaux ne sont pas encore terminés. D'autres ponts franciliens sont à surveiller, tous entretenus par l'Etat à l'exception du viaduc de Carrières-sur-Seine (A14), concédé à la Sanef.

Deux viaducs autoroutiers "altérés"

Plus inquiétant : deux ouvrages de la région sont placés dans la catégorie 3, qui signifie que "la structure est altérée et nécessite des travaux de réparation, sans caractère d’urgence" : le viaduc de Saint-Cloud (A13) et le viaduc de Noisy-le-Sec/Bondy (A3), construits respectivement en 1974 et 1973.

Le ministère précise que cette classification de l'état des ponts est un "outil pour indiquer le niveau des réparations nécessaires et leur degré d'urgence, mais elle ne traduit pas de risque de sécurité". Au niveau national, deux ouvrages d'art nécessitent une intervention urgente : le viaduc d'Echinghen, près de Boulogne-sur-Mer (A16, Pas-de-Calais) et celui de Caronte à Martigues (A55, Bouches-du-Rhône). Le gouvernement n'a pas traîné : ces deux ponts sont déjà en cours de réhabilitation. Les crédits affectés à l'entretien des infrastructures routières existantes sont passés cette année de 700 à 800 millions d'euros. Ils devraient atteindre 930 millions d'euros en 2023.