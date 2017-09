Deux gros chantiers démarrent lundi 4 septembre sur les routes auvergnates

Un chantier aura lieu sur la RCEA, qui sera partiellement coupée toute la semaine à hauteur de Toulon sur Allier. Le second chantier aura lieu sur l'A71, dans la montée qui précède l'aire des Volcans. Il doit durer sept semaines.

Le chantier le plus court, mais le plus impactant, est prévu sur la RCEA. La RN79 sera coupée dans le sens Moulins-Montmarault, à partir de ce lundi matin et jusqu'à vendredi. La DIR Centre-Est doit refaire les joints de chaussée sur le pont qui permet de traverser l'Allier, entre Toulon sur Allier et Chemilly. La circulation restera possible dans l'autre sens, de Montmarault à Moulins. Elle se fera à droite ou à gauche de la chaussée selon l'avancée du chantier.

Une déviation est mise en place à partir de Toulon sur Allier, la sortie obligatoire pour les véhicules en direction de Montmarault. Elle oblige les automobilistes et surtout les poids-lourds à un grand détour puisqu'elle impose de prendre la Nationale 7 jusqu'à Lapalisse, la D907 vers Creuzier le Neuf, la D67 et la D6 pour contourner Vichy (via Charmeil) avant de rattraper l'autoroute (A 719 et A71) à Bellerive. De nombreux automobilistes ne devraient pas suivre cet itinéraire pour limiter le détour.

Le tronçon de la RCEA coupé entre Moulins et Montmarault et la déviation mise en place © Radio France - Isabelle Gaudin

Des poids-lourds à 50 ou 60 km/h dans la montée

L'autre chantier qui démarre ce lundi sur un des grands axes de la région se situe sur l'A71. C'est la reprise des travaux d'élargissement pour la création d'une voie lente dans la montée de l'aire des Volcans, dans le sens sud-nord. Le chantier est bien avancé mais il avait été arrêté pendant l'été, pour permettre au flux des vacanciers de passer sans souci. Là, pas de coupure de la circulation mais pendant sept semaines, jusqu'au 20 octobre, elle ne se fera que sur une seule voie dans le sens Clermont-Paris (sauf les week-end où les deux voies de circulation seront rétablies)

Les véhicules légers risquent donc de se retrouver souvent bloqués derrière un camion qui peine à 50 ou 60 km/h dans la montée, ce que permettront justement d'éviter ces travaux une fois qu'ils seront terminés. En cas de trafic trop important et de bouchons, notamment en fin d'après-midi, une déviation pourra être mise en place entre les sorties de Riom et Gannat, via l'ancienne Nationale 9.

Le délestage mis en place en cas de bouchon sur l'A 71

Des travaux aussi sur l'aire des Volcans

Des travaux encore, il y en aura cette fois sur les bretelles d'accès à l'aire des Volcans. Elle restera ouverte mais certains accès seront coupés du 26 au 29 septembre et du 10 au 13 octobre. La troisième voie pour les véhicules lents devrait être mise en servicle 20 octobre, à condition que la météo ne soit pas trop capricieuse. Ce sera la fin de près de deux ans de chantier dans ce secteur mais pas pour autant la fin des travaux sur l'A 71 en Auvergne.