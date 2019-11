Deux heures pour rallier Avignon nord à Orange centre sur l’autoroute A7 ce vendredi matin

Orange, France

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes interdits de circulation entre Lyon et Orange et vice-versa se sont massés pour beaucoup sur les aires mais également le long des bandes d’arrêt d’urgences des autoroutes A7 ou A 9.

Vinci Autoroutes en accord avec les autorités imposera ce vendredi matin une sortie obligatoire et une entrée interdite à Orange Centre, interdisant aussi l’entrée à Orange sud mais aussi une sortie obligatoire et une entrée interdite aux voitures à Avignon Nord. En milieu de matinée le sortie obligatoire de tous les véhicules venant du sud à Orange centre a stoppé sur cinq kilomètres voitures et camions et engorgé l’entrée dans la ville d’Orange. Situation identique de ralentissements et bouchons jusqu'à dix kilomètres entre Roquemaure et Orange sur l’autoroute A 9 où 2000 poids-lourds étaient parqués tout le long de ce parcours. Des restrictions qui seront levées dans les deux sens à 13h 30.