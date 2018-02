Veyre-Monton, France

Leur numéro : le 1166. Leur nom : "4L a les phares revolver", en référence à la chanson de Marc Lavoine. Romain et Léo ont misé sur l'originalité pour lancer leur épopée sur le 4L Trophy. Ce rallye se déroule chaque année au Maroc. Cette année, il se déroule du 15 au 25 février à travers la vallée du Merzouga jusqu'à Marrakech. Au programme également, un marathon en autonomie le 22 février : ils n'auront aucune assistance et seront munis de simples fusées de détresse au milieu du désert.

L'objectif du rallye 4L Trophy est de donner denrées alimentaires et matériel scolaire, grâce aux deux associations La Croix Rouge et Enfants du Désert.

Ils ont retapé leur 4L

Le projet de Léo et Romain nait il y a un an. Les deux amis étudient à Clermont-Ferrand, l'un en licence d'économie, l'autre en DUT génie industriel et maintenance. Ils se disent qu'ils ont envie de participer à une aventure "humaine" comme celle-là. Ils créent leur association à la mi-avril et se lancent alors dans une recherche de sponsors afin de collecter de l'argent pour financer l'inscription (plus de 3 000 euros tout de même) ainsi que la 4L a retaper.

Leur 4L est maintenant en bon état © Radio France - Mickaël Chailloux

Leur voiture, ils l'achètent pour 600 euros à un habitant de Gelles, dans le Puy-de-Dôme. Léo et Romain n'ont pas de compétences particulières en mécanique mais doivent quand même la réparer, en s'entourant d'un garagiste de Veyre-Monton, d'où ils sont originaires.. Aujourd'hui, cette 4L de 1982, avec 125 000 kilomètres au compteur, a été repeinte en rouge, et leurs 22 sponsors ont été affichés.

La recherche de sponsors, un moment "stressant"

Les deux amis se souviennent de "moments de doute" lors de la recherche de sponsors. "Il faut pas hésiter à pousser des portes. On se prend un non, il ne faut pas se démoraliser. Y'a des journées où il n'y avait pas une seule personne qui nous disait oui. Mais à contrario, y'a des journées où on en trouve deux ou trois" se rappelle Léo. Les deux amis se souviennent de cette soirée au foyer des Jeunes Travailleurs l'Atrium à Thiers, où ils ont été reçu pour parler de leur projet devant les jeunes, très intéressé. Des chefs d'entreprises présents sur les lieux ont pu aussi les financer.

Léo Perez raconte ses moments de doute Copier

Aujourd'hui, les deux compères ont hâte de rejoindre le Maroc. On peut suivre leurs aventures sur leur page Facebook.