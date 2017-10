Deux jours pour faire encore plus attention aux agents et aux véhicules d'intervention sur les routes

Ce vendredi débutent deux journées de prévention autour du personnel des routes et autoroutes. Leur vie, leur véhicule peuvent être mis en danger par des conducteurs trop pressés.

Ce vendredi et ce samedi, ce sont les journées nationales pour la sécurité du personnel sur routes et autoroutes. Chaque semaine, six véhicules routiers et autoroutiers sont percutés. Chaque fois ou presque, le responsable est un conducteur trop fatigué, trop distrait ou trop pressé. "Plus de 200 heurts de véhicules d’intervention ont eu lieu depuis le début de l’année, soit près d’1 accident par jour", précise Vinci autoroutes.

Au département de Vaucluse, ce sont 2.500 km de routes qu'il faut entretenir : le conseil départemental avait d'ailleurs lancé sa propre campagne de sensibilisation l'an passé.

"On a toujours cet œil sur la voiture qui roule et sur le conducteur qui passe, précise Dominique. De temps en temps, on a des pesronnes qui oublient de lire le panneau ou qui ne voient pas forcément la signalisation comme elle doit être lue", remarque Dominique Tassan, chef du centre routier de Vedène. "On sent qu'ils ont un peu de difficulté à ralentir quand ils voient un jaune au bord des routes, qu'il y a un agacement de nous voir. Dès qu'il est sur la route il est là pour se déplacer, pas pour subir notre travail, nous voir lui rendre un service."

Pourtant, les agents sont visibles, avec des vêtements voyants, rétro-réfléchissants. "On a des camions porteurs de flèches, on se montre bien en avant", rappelle Roland Pio , responsable de la gestion du domaine public. "Ils ont programmé un temps de déplacement sur les voies, à partir du moment où on perturbe ce temps de déplacement, ça les agace !"

Le personnel est formé pour ne pas se trouver en situation délicate. Tous les deux ou trois ans, le personnel des routes du département repart en formation, tant sur les nouvelles normes de sécurité que de signalétique en zone de travaux.

Ce vendredi soir, sur l'autoroute A7 de 18 heures à 1 heure du matin, opération sensibilisation au personnel des travaux dans le restaurant de l'aire de Morières-lès-Avignon, avec notamment la visite virtuelle par visiocasque du PC sécurité et immersion d'une patrouille autoroutière à 360°.